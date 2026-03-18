Galaxy Z Fold 8 | +13% batteria arriva la svolta autonomia

È stato annunciato un aggiornamento per il Galaxy Z Fold 8 che introduce un aumento del 13% nella capacità della batteria. L’obiettivo è migliorare l’autonomia del dispositivo, rispondendo a una delle principali critiche rivolte ai telefoni pieghevoli. L’aggiornamento sarà disponibile a breve e riguarda esclusivamente il modello Galaxy Z Fold 8.

L’atteso aggiornamento per il Galaxy Z Fold 8 promette di risolvere una delle critiche più frequenti rivolte ai pieghevoli: l’autonomia. Mentre il modello precedente, il Z Fold 7, aveva sacrificato la capacità della batteria per ottenere uno spessore ridotto, il successore dovrebbe recuperare terreno con un aumento del 13% dell’energia immagazzinata. Le indiscrezioni indicano due celle distinte che sommate raggiungono circa 4.854 mAh, cifra che nei listini commerciali potrebbe essere arrotondata a 5.000 mAh. Questa evoluzione tecnica non è solo un dettaglio di specifica, ma risponde a un bisogno reale dei cittadini italiani che utilizzano dispositivi pieghevoli come strumento di lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galaxy Z Fold 8: +13% batteria, arriva la svolta autonomia Articoli correlati Honor magic v6 supera galaxy z fold 7 grazie a una batteria da 6.660 mAhl’arrivo di honor magic v6 segna una svolta per l’azienda: al centro dell’attenzione non c’è più la ricerca della miniaturizzazione, ma l’esaltazione... Patch di sicurezza di febbraio di samsung arriva su galaxy z fold 6 e galaxy z flip 6l’aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi samsung è stato avviato, con una focalizzazione esclusiva sulle patch di sicurezza e senza... Approfondimenti e contenuti su Galaxy Z Fold 8 13 batteria arriva la... Temi più discussi: Galaxy Z Wide Fold: Samsung prepara un foldable più largo, con batteria più grande; Samsung Galaxy Z Fold 8 potrebbe avere una batteria più capiente, secondo indiscrezioni; Samsung potrebbe evitare un aumento dei prezzi sul prossimo Galaxy Z Fold 8 e puoi ringraziare Apple per questo; Samsung Galaxy Z Flip 8: niente salto hardware, si punta sull'ottimizzazione. Galaxy Z Fold 8: dopo cinque anni, finalmente una batteria migliore?Samsung Galaxy Z Fold 8 come S26 Ultra: la batteria da 5.000 mAh potrebbe essere realtà con il prossimo flagship pieghevole. gizchina.it Galaxy L'aggiornamento della batteria di Z Fold 8 è stato anticipato, Galaxy Wide Fold è in avvicinamentoLe ultime indiscrezioni hanno accennato alle capacità della batteria di Galaxy Z Fold 8 e di Galaxy Wide Fold. L'ammiraglia pieghevole in stile libro potrebbe essere dotata della batteria più grande d ... notebookcheck.it Galaxy Z TriFold, Samsung ha già deciso di interromperne vendita e produzione x.com Dormi bene... Ma occhio ai Goomba, ti conviene! Super Mario Galaxy - Il Film, dal 1° aprile al cinema. Acquista i biglietti https://bit.ly/SuperMarioGalaxy_Biglietti - facebook.com facebook