L'ex capo della polizia Franco Gabrielli è stato ospite del programma condotto da Lilli Gruber, dove ha evitato di entrare nel merito di un possibile coinvolgimento politico in futuro. Ha dichiarato di non essere attratto dalla politica, ma ha lasciato aperta una possibilità, senza fornire dettagli o conferme su eventuali intenzioni. La sua presenza in trasmissione ha attirato l'attenzione su questa posizione ambigua.

L'ex capo della polizia Franco Gabrielli è intervenuto a Otto e mezzo, programma condotto da Lilli Gruber su La7, affrontando tre temi distinti nel corso della puntata di mercoledì 18 marzo: il suo rapporto con la politica, il referendum sulla riforma della giustizia e il rischio terrorismo legato al conflitto in Medio Oriente. Sulla possibilità di un suo futuro impegno politico, Gabrielli ha preso le distanze, pur senza chiudere del tutto ogni porta. "Ho conosciuto la politica, ne ho apprezzato le qualità e i limiti, ma non ne sono attratto. Non vorrei apparire presuntuoso, ma ho avuto la straordinaria fortuna di togliermi tutti gli sfizi che un funzionario pubblico può togliersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gabrielli prova a fare lo gnorri sul futuro: “Non attratto dalla politica, ma se…”

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