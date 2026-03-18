Tre uomini tra i 30 e i 40 anni di provenienza straniera sono stati denunciati per aver commesso furti in un negozio chiamato ‘La Miseria’ e in un market della zona. Le operazioni sono state condotte dalla polizia, che ha identificato i responsabili e formalizzato le accuse di furto aggravato. Nessun dettaglio su eventuali sequestri o elementi aggiuntivi.

Tre persone tra i 30 e i 40 anni, tutte di origine straniera, sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato ai danni di attività commerciali del territorio. È questo il bilancio delle attività investigative eseguite dai carabinieri della Compagnia di Faenza che rientrano nelle azioni di contrasto ai reati contro il patrimonio. Negli ultimi giorni, in particolare, le indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di identificare e denunciare all’autorità giudiziaria alcuni soggetti, un uomo e due donne, responsabili di furti aggravati. Nel territorio di Brisighella i carabinieri della locale stazione avevano avviato le ricerche in seguito alla denuncia depositata dai titolari di un’attività di vendita di generi alimentari per il furto di merce che raggiungeva un valore complessivo di diverse centinaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furti a ‘La Miseria’ di Prada e in un market: denunciati

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