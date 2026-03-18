Fuochi d’artificio davanti al carcere per festeggiare il compleanno del detenuto | quattro fogli di via a Cremona – Video

A Cremona, quattro persone sono state allontanate con fogli di via dopo aver lanciato fuochi d’artificio davanti al carcere per festeggiare il compleanno di un detenuto. Nel video diffuso dalla questura si vede chiaramente l’episodio, che ha attirato l’attenzione delle autorità. Nessuna altra persona è coinvolta e non ci sono stati incidenti.

Hanno festeggiato il compleanno di un detenuto lanciando fuochi d’artificio davanti al carcere, come si vede nel video diffuso dalla questura di Cremona. Per questo motivo il questore Carlo Ambra ha emesso quattro fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno per due anni, nei confronti di due cittadini albanesi e due italiani di età compresa tra i 19 e i 28 anni. I quattro giovani, tutti residenti fuori città e con precedenti penali tra i quali rissa, rapina, minacce, lesioni, danneggiamento e spaccio di stupefacenti, si erano recati davanti alla casa circondariale cittadina per festeggiare il compleanno di un amico detenuto. Si tratta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fuochi d’artificio davanti al carcere per festeggiare il compleanno del detenuto: quattro fogli di via a Cremona – Video Articoli correlati Cremona, petardi davanti al carcere per festeggiare il compleanno dell'amico detenutoSul posto sono sopraggiunti immediatamente equipaggi delle Volanti della Questura di Cremona che hanno proceduto all’identificazione degli autori. Accedono fuochi d’artificio per festeggiare il compleanno di un detenuto. Foglio di via da Cremona per 4 giovaniCremona, 17 marzo 2026 – Come festeggiare un compleanno e contemporaneamente farsi rifilare un “foglio di via” per due anni? Per esempio, facendo... Altri aggiornamenti su Fuochi d'artificio davanti al carcere... Temi più discussi: Fuochi d'artificio davanti al carcere per festeggiare detenuto, foglio di via per 4 giovani; CREMONA, FUOCHI D’ARTIFICIO FUORI DAL CARCERE; Fuochi d’artificio fuori dal carcere. Festeggiavano un detenuto; Bambine, sono fuochi d'artificio: il dramma della famiglia torinese bloccata a Doha dal 28 febbraio. Fuochi d'artificio davanti al carcere per festeggiare detenuto, foglio di via per 4 giovaniIl Questore di Cremona, Carlo Ambra, ha emesso quattro fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno per due ... cremonaoggi.it Fuochi d’artificio fuori dal carcere. Festeggiavano un detenutoFesteggiano l’amico dietro le sbarre sparando fuochi d’artificio nel piazzale del carcere, in via Ca’ del Ferro: nei giorni ... msn.com Tra il fragore dei fuochi d’artificio e le luci scintillanti della festa di Sant'Agata, #VaninaGuarrasi si trova davanti a un caso destinato a scuotere tutti: un uomo viene ritrovato senza vita dentro una delle Carrozze del Senato, nel cuore del Municipio. Il sindaco la c facebook Proseguono serrate le attività di prevenzione e contrasto nella Terra dei Fuochi, area tra le province di Napoli e Caserta da anni tristemente nota per traffici illegali di rifiuti e roghi tossici. Solo nel mese di febbraio i controlli sono stati rafforzati con 1.427 servizi x.com