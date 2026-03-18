Frosinone-Bari 2-1 Calcio serie B

Nel match di serie B tra Frosinone e Bari, i padroni di casa si sono imposti per 2-1. La partita si è disputata in occasione del turno infrasettimanale, con il Frosinone che ha conquistato i tre punti davanti al proprio pubblico. Il Bari ha concluso la gara senza ottenere punti, nonostante una buona prova sul campo.

Buona prova ma zero punti per il Bari a Frosinone, in casa della terza in classifica. I ciociari si sono imposti per 2-1 nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di serie B. A sette giornate dal termine della stagione regolare il Bari è in zona playout con 32 punti, praticamente la media di un punto a partita. Un coda incombe il Pescara che con la vittoria per 3-0 sulla Virtus Entella si è rimesso in corsa per la salvezza. Classifica ultime posizioni: Empoli 33 punti; Sampdoria, Bari e Virtus Entella 31; Reggiana e Spezia 30; Pescara 29. L'articolo Frosinone-Bari 2-1 Calcio serie B proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Frosinone-Bari 2-1 Calcio serie B Articoli correlati Frosinone vs Bari, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Leggi anche: Bari-Spezia 0-0 Calcio serie B Frosinone - Bari 2-1 | HIGHLIGHTS 31 Giornata di Serie B | 18/03/2026 Approfondimenti e contenuti su Frosinone Bari 2 1 Calcio serie B Temi più discussi: Frosinone-Bari, le probabili formazioni; Frosinone-Bari live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B; Monza show: tris al Palermo e allungo sul Frosinone. Rao trascina il Bari; Live Frosinone - Bari - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 18/03/2026. Il Frosinone batte il Bari 2-1. Allo Stirpe vittoria in rimonta per i canariniRete shock degli avversari dopo il minuto, i giallazzurri reagiscono con Fini e Corrado. Vittoria importante per la corsa promozione ... rainews.it Serie B, Frosinone gode in rimonta col Bari avvicinando il Monza. Colpi grossi di Pescara, Carrarese e AvellinoIl segnale più forte della 31ª giornata lo manda il Frosinone, che approfitta dei pareggi di Monza e Palermo battendo 2-1 in rimonta il Bari allo Stirpe per prendersi gli ... ilmessaggero.it Il Frosinone batte il Bari e accorcia sul Monza. Insigne show nel tris Pescara, crolla la Sampdoria - facebook.com facebook Sconfitta in trasferta per i biancorossi, Frosinone-Bari: 2-1 - News x.com