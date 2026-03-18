frontale tra bus e auto paura per due giovani

Nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada che collega il centro di Lissone ai confini con Monza, si è verificato un incidente frontale tra un bus di linea e un’auto con due persone a bordo. L’impatto è stato violento e ha suscitato preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti.

Un terribile frontale, che ha coinvolto un bus di linea e un’ auto su cui viaggiavano due persone. Violento incidente nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada che dal centro di Lissone conduce fino ai confini con Monza. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti dell’auto, una Fiat Punto: entrambi sono finiti in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi ricoverati in prognosi riservata, uno all’ospedale di Circolo di Varese e l’altra al San Gerardo di Monza. Non sembrerebbero in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del bus. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.40 in via Monza, poco prima dell’incrocio con via Isonzo e via Leonardo Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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