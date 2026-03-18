Frontale a Perugia in Strada Ponte D’Oddi | tre persone estratte dalle auto dai Vigili del Fuoco

Questa mattina alle 10.00, in Strada Ponte D’Oddi a Perugia, si è verificato un incidente stradale frontale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto tre persone dalle auto coinvolte. La dinamica dell’incidente e le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso.

Perugia – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 18 marzo 2026, intorno alle ore 10.00, in Strada Ponte D’Oddi. Due autovetture sono rimaste coinvolte in un impatto frontale. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corso Cavour, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, insieme al personale del 118, hanno provveduto a estrarre dalle vetture tre persone rimaste intrappolate. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono ancora note le condizioni dei feriti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Frontale a Perugia in Strada Ponte D’Oddi: tre persone estratte dalle auto dai Vigili del Fuoco Articoli correlati Scontro tra due auto all'incrocio: due persone estratte dall'abitacolo dai vigili del fuocoFALCONARA MARITTIMA – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi all’incrocio tra via Spagnoli e via Ville, nel territorio... Schianto a Sampierdarena, due persone estratte dai vigili del fuocoScontro tra tre mezzi, due furgoni e un auto, intorno alle 6 di lunedì 9 febbraio 2026 in largo Jurse a Sampierdarena.