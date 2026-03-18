Una funzionaria di un ateneo universitario romano è stata coinvolta in un procedimento legale per aver modificato i rimborsi Irpef a suo favore. Durante le indagini, sono stati sequestrati circa 33 mila euro. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle pratiche di rimborso fiscale gestite dalla dipendente. La vicenda si concentra sulle azioni della funzionaria e sui soldi sequestrati.

Una funzionaria di un ateneo universitario romano è finita nei guai per aver alterato i rimborsi Irpef a proprio vantaggio. La Guardia di Finanza ha sequestrato 33mila euro, cifra corrispondente al profitto illecito accertato. L’indagine, coordinata dalla procura e condotta dal terzo nucleo operativo metropolitano di Roma, è scattata nel mese di maggio. I finanzieri hanno scoperto che la dipendente, una donna di 58 anni, ha sfruttato l’accesso al gestionale contabile dell’università per modificare manualmente le cifre dei crediti fiscali. In diversi casi, la funzionaria si è attribuita autonomamente importi fino a settanta volte superiori rispetto ai diritti reali, inserendo valori anche senza presentare il modello 730. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode Irpef: 33mila euro sequestrati a dipendente

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