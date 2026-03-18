Friburgo-Genk Europa League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Grifo e compagni cercano la rimonta sugli Smurfen

Il 19 marzo 2026 alle 18:45 si gioca la partita di Europa League tra Friburgo e Genk. Il Friburgo, guidato da Schuester, affronta questa sfida dopo aver perso l’andata contro i belgi dello Genk. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con le quote e i pronostici che prevedono una possibile rimonta dei padroni di casa.

Momento decisamente poco brillante per il Friburgo di Schuester che è chiamato quest’oggi a rimontare lo svantaggio subito nella gara d’andata contro i belgi del Genk. I breisgau brazilianer vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare, con 3 gol 3 segnati esclusivamente nel pareggio contro il Leverkusen. Anche in campionato è continuato il momento negativo con l’Union Berlin che nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Friburgo-Genk (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Grifo e compagni cercano la rimonta sugli Smurfen Articoli correlati Friburgo-Genk (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Grifo e compagni cercano la rimonta sugli SmurfenMomento decisamente poco brillante per il Friburgo di Schuester che è chiamato quest’oggi a rimontare lo svantaggio subito nella gara d’andata contro... Friburgo-Genk (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiMomento decisamente poco brillante per il Friburgo di Schuester che è chiamato quest’oggi a rimontare lo svantaggio subito nella gara d’andata contro... Contenuti e approfondimenti su Friburgo Genk Europa League 19 03 2026... Temi più discussi: Genk vs Freiburg | UEFA Europa League 2025/26; Gol annullato a Manzambi e il Friburgo cade a Genk; Europa League: preview Friburgo-Genk; Genk - Friburgo: diretta live Europa League Calcio 12/03/2026. Pronostico Friburgo-Genk: vittoria e passaggio del turnoFriburgo-Genk è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Pronostico Friburgo vs Genk – 19 Marzo 2026Nel cuore del UEFA Europa League, il 19 Marzo 2026 alle 18:45, lo Europa-Park Stadion accoglierà una sfida densa di significato: Friburgo contro Genk. Due ... news-sports.it FT: GENK 1-0 FREIBURG - facebook.com facebook