Alle 18:45 di oggi si gioca la partita tra Friburgo e Genk, valida per l’Europa League. Il Friburgo, allenato da Schuester, cerca di recuperare lo svantaggio accumulato nella gara d’andata contro il club belga. La formazione tedesca si presenta in campo con l’obiettivo di invertire il risultato e avanzare nel torneo.

Momento decisamente poco brillante per il Friburgo di Schuester che è chiamato quest’oggi a rimontare lo svantaggio subito nella gara d’andata contro i belgi del Genk. I breisgau brazilianer vengono da 3 KO nelle ultime 4 gare, con 3 gol 3 segnati esclusivamente nel pareggio contro il Leverkusen. Anche in campionato è continuato il momento negativo con l’Union Berlin che nel finale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Genk (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Grifo e compagni cercano la rimonta sugli Smurfen

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