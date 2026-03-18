Fratoianni | Votare No alla controriforma della magistratura per colpirne autonomia e indipendenza – Il video

In piazza del Popolo si è tenuta una manifestazione contro la controriforma della magistratura, con interventi di diversi rappresentanti politici. Durante l’evento, uno di loro ha invitato a votare No, accusando la riforma di mettere a rischio l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati. La dichiarazione è stata diffusa tramite un video pubblicato dall’agenzia Vista.

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