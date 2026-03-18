Frane Niscemi | indagini su colpe del 1997 e gennaio

La procura ha confermato l’avanzamento delle indagini sulle frane che si sono verificate a Niscemi, una nel 1997 e l’altra a gennaio di quest’anno. Le autorità giudiziarie stanno approfondendo i dettagli di entrambi gli eventi, concentrandosi sulle responsabilità legate a questi dissesti. Le indagini sono in corso per stabilire eventuali colpe e ricostruire le circostanze che hanno portato a questi incidenti.

La giustizia penale si sta muovendo con determinazione sulle frane di Niscemi, dove il procuratore ha confermato l’avanzamento delle indagini su due eventi traumatici. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente i documenti relativi allo smottamento del 12 ottobre 1997 e a quello più recente del 25 gennaio scorso. L’obiettivo primario è identificare eventuali responsabilità per la mancata realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. L’impegno istituzionale si traduce in un lavoro costante e massiccio, come sottolineato dal magistrato capo della Procura di Gela. Gli agenti del commissariato e della Squadra mobile di Caltanissetta hanno già acquisito una vasta documentazione storica e recente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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