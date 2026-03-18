Il cantante ha commentato la fine della relazione con Ambra Angiolini, affermando che si sono fatti male ma ora sono felici. Ha anche spiegato di vivere in modo riservato la sua relazione con Diana Poloni, aggiungendo che né lui né lei sentono il bisogno di condividere i dettagli della loro vita privata.

Renga ha poi spiegato che la relazione è naufragata anche a causa dell'eccessiva esposizione mediatica. Quando la loro storia iniziò, l’ex leader dei Timoria non era abituato a vivere sotto la lente costante dei riflettori: «È stato uno dei motivi per cui le cose non sono andate avanti. Ho sofferto molto quell’esposizione, ero privo di strumenti. Uno dei fotografi di Verissimo fu il primo ad avvertirmi che avevo sotto casa i paparazzi quando mi ero appena messo insieme ad Ambra. Non sapevo come gestirli, mentre lei era capacissima perché viveva quella vita da quando aveva 13 anni». Il loro primo incontro, come ha ricordato Renga lo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Renga su Ambra Angiolini: «Ci siamo fatti male, ma oggi siamo felici. La nostra storia finì anche per l'eccessiva esposizione mediatica»

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