Frana in Calabria crolla muro a Stilo | auto travolte dai detriti

Oggi a Stilo, in Calabria, si è verificato un crollo di un muro in pietra nel Parco delle Clarisse, dove sono in corso lavori. La frana ha interessato l’area provocando il travolgimento di diverse auto sotto una massa di detriti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o altre conseguenze. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti.

(Adnkronos) – Frana in Calabria oggi a Stilo, in provincia di Reggio Calabria. L'evento franoso ha riguardato il Parco delle Clarisse, attualmente interessato da lavori, dove un muro in pietra è crollato danneggiando diverse auto, travolte dalla montagna di detriti. Nel video le immagini dei vigili del fuoco. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Reggio Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa: auto travolte dai detriti(Adnkronos) – Una frana si è verificata alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso... Maltempo Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa nel Reggino: auto travolte dai detriti(Adnkronos) – Una frana si è verificata, alle prime ore del mattino, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Frana in Calabria crolla muro a Stilo... Temi più discussi: Calabria nella morsa del maltempo, il punto tra frane, crolli e allagamenti; Maltempo in Calabria, frane e strade allagate. Nel Vibonese crolla atrio in una scuola; Maltempo in Calabria, crolla parte del cimitero di San Mauro Marchesato: bare precipitate in un burrone; Maltempo in Calabria, frane e strade allagate. Nel Vibonese crolla atrio in una scuola. Forte maltempo al sud: a Crosia in Calabria frana parte del centro storico, in Sicilia crolla strada provincialeForte maltempo al sud: a Crosia in Calabria frana parte del centro storico, in Sicilia crolla strada provinciale ... blitzquotidiano.it Reggio Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa: auto travolte dai detriti(Adnkronos) - Una frana si è verificata alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre chiesa bizantina caratter ... msn.com Reggio Calabria, frana un costone: sulle case di accumulano una montagna di fango e detriti x.com Grossa frana nel centro abitato di Stilo, Reggio Calabria - facebook.com facebook