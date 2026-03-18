Forte vento sulle Alpi in Svizzera precipita la cabina di un’ovovia | un morto

Un forte vento ha coinvolto le Alpi svizzere, provocando la caduta di una cabina di ovovia vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden. La cabina si è ribaltata più volte lungo il pendio e si è schiantata a terra. Un uomo è morto nell’incidente, che si è verificato a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

A causa del forte vento la cabina di un’ ovovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, ribaltandosi più volte lungo il pendio della montagna. Morta l’unica persona che si trovava a bordo. Secondo quanto riferito dalle autorità, la vittima è stata soccorsa e rianimata sul posto per circa mezz’ora, ma è poi deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Resta da chiarire come mai l’impianto fosse in funzione nonostante le raffiche di vento. Horror ongeval met gondel. Zoals deze video laat zien, is een gondellift in het Zwitserse #Engelberg in het kanton Obwalden neergestort. Er staat momenteel een sterke wind in het gebied. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita la cabina di un’ovovia: un morto Articoli correlati Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita cabina di un’ovoviaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un’ovovia sarebbe precipitata nella tarda... Leggi anche: Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Altri aggiornamenti su Forte vento Temi più discussi: Meteo, stato di attenzione in Veneto per il forte vento; Meteo - Weekend 14-15 con la prima intensa perturbazione di marzo. Atteso vento forte, pioggia abbondante e neve; Meteo weekend: in arrivo pioggia, neve e forti raffiche di vento. Allerta gialla e arancione in diverse regioni; Meteo, allerta maltempo: temporali e vento forte, torna la neve. Ecco le previsioni del fine settimana. Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita una cabinovia. Polizia: Una vittimaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia è precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cant ... msn.com Forte vento sulle Alpi, in Svizzera precipita cabina di un’ovoviaA causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di ... panorama.it Radio1 Rai. . #Svizzera Una persona è deceduta a seguito dell'incidente avvenuto nella stazione sciistica di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un'ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la Radio - facebook.com facebook #Maltempo, domani tornano #freddo e pioggia in #EmiliaRomagna. E scatta l'allerta per il forte #vento. x.com