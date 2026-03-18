Forte vento sulle Alpi in Svizzera precipita cabina di un’ovovia

Un forte vento ha colpito le Alpi svizzere, raggiungendo i 130 chilometri orari. Nella tarda mattinata di oggi, una cabina di un’ovovia si è schiantata nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. La cabina è precipitata mentre la tormenta imperversava, causando l’interruzione del servizio e fermando le operazioni nella zona. Non sono ancora noti dettagli sulle eventuali vittime o feriti.

A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un’ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Lo riferiscono diversi media elvetici che riportano le immagini della telecabina che rotola lungo un pendio. Secondo il sito Blick.ch, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Il direttore degli impianti di risalita ha confermato l’incidente alla Srf, la televisione svizzera di lingua tedesca (video tratto da X). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

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