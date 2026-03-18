A Formello una donna di 51 anni è stata aggredita e ferita da un cinghiale poco dopo aver lasciato la sua casa. La zona è piena di cinghiali che impediscono alle persone di muoversi in sicurezza. La situazione ha creato preoccupazione tra i residenti, che riferiscono di sentirsi insicuri nel loro quartiere. La presenza degli animali selvatici ha portato a una crescente tensione tra i cittadini.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 15 marzo, poco dopo le 19.30, in un’area residenziale alle porte di Roma. La donna, Maura, si era recata a pochi metri da casa per salutare la zia quando si è trovata improvvisamente di fronte a una situazione pericolosa. “Ho strillato per chiedere aiuto, ma non sono riuscita a mettermi al sicuro e sono stata aggredita”. All’esterno del cancello aveva notato rifiuti sparsi sull’asfalto. “Fuori dal cancello ho notato un sacchetto della spazzatura aperto, con tutto il contenuto sparpagliato lungo la strada – racconta a “Il Messaggero – ho quindi citofonato al mio compagno per chiedergli di portarmi una scopa e pulire, quando sono sbucati due cinghiali”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Formello, “invasi dai cinghiali, non possiamo uscire tranquilli”

Articoli correlati

Leggi anche: Bastremoli assediata dai cinghiali: "Impossibile anche uscire di casa

"Cassonetti degli abiti usati invasi dai rifiuti"La Lega attacca l’amministrazione sulla mancata cura dei cassonetti per la raccolta degli indumenti, ormai trasformati in discariche.