Forlì Cesena sfuma il sogno | la Capitale della Cultura 2028 è Ancona

Ancona è stata annunciata come la Capitale italiana della Cultura 2028, superando Forlì Cesena nella selezione. La decisione è stata comunicata oggi, dopo il processo di valutazione che ha coinvolto diverse città italiane. La proclamazione ufficiale è avvenuta nel corso di un evento pubblico, con la partecipazione delle autorità e dei rappresentanti delle città candidate.

Forlì, 18 marzo 2026 – È Ancona la Capitale italiana della Cultura 2028. La proclamazione è arrivata questa mattina al Ministero della Cultura, nella Sala Spadolini, dove il ministro Alessandro Giuli, affiancato dai componenti della commissione esaminatrice, ha annunciato la città vincitrice tra le dieci finaliste. Capitale della Cultura 2028, arriva il verdetto. Quali sono le 8 rivali di Ancona e Forlì: dossier a confronto La cerimonia. Pur non avendo ottenuto il titolo, le città di Forlì e Cesena esprimono piena soddisfazione per il percorso condiviso intrapreso in questi mesi. Un cammino costruito attraverso un intenso lavoro corale e comunitario, che ha visto il coinvolgimento attivo di istituzioni, enti, associazioni e realtà locali di tutto il territorio romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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