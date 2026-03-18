Forbidden Fruit debutta di domenica pomeriggio con un nuovo orario e ottiene già risultati significativi. Da quando va in onda, il programma ha attirato più di due milioni di spettatori, che seguono le vicende dei protagonisti Ender e Yildiz. La serie continua a mantenere alti gli ascolti sui canali di Canale 5, consolidando la sua presenza nel palinsesto.

Forbidden Fruit continua a macinare ascolti sui teleschermi di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Ender e Yildiz. Proprio la dizi turca è finita al centro di un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici tutti i fans. In particolare, le vicende andranno in onda anche di domenica pomeriggio a partire dal 22 marzo. Forbidden Fruit sarà trasmessa dalle ore 14:40 fino alle 15:10 quando prenderà la linea La forza di una donna fino alle 16:00, quando inizierà Silvia Toffanin con un nuovo appuntamento di Verissimo. Mediaset ha deciso di puntare sulla serie tv dopo i discreti ascolti ottenuti anche nella prima serata di giovedì. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden Fruit debutta di domenica pomeriggio: il nuovo orario

Articoli correlati

Leggi anche: Forbidden Fruit sbarca di domenica su Canale 5: il bel regalo per i fans

Forbidden Fruit Anticipazioni: Chi E’ Il Nuovo Amore Di Yildiz?La protagonista di Forbidden Fruit volta pagina: Yildiz affronta il passato, si reinventa e si apre a un nuovo amore.

FORBIDDEN FRUIT: Ender trova le immagini di chi ha scambiato il bambino di Yildiz

Contenuti e approfondimenti su Forbidden Fruit

Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, puntata oggi 13 marzo: Kaya è l'avvocato di Yildiz; Forbidden Fruit 3, puntata oggi 11 marzo: Sahika nel panico; Forbidden Fruit Anticipazioni 10 marzo 2026: Yildiz scopre di non essere la madre di Halitcan! E ora?; Forbidden fruit 3, replica puntata del 14 marzo in streaming | Video Mediaset.

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 28 marzo 2026: Sahika rivela a tutti chi è davvero Yigit!Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 28 marzo 2025 su Canale 5. Di seguito il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendent ... comingsoon.it

Forbidden Fruit e La Forza di una donna, le anticipazioni del 16 marzoEcco le trame delle puntate di oggi delle serie tv turche di Canale 5 Forbidden Fruit e La Forza di una donna, tutte le anticipazioni del 17 marzo ... gazzetta.it

«Vuoi venire in tv con me » chiede Zehra a Yildiz, entusiasta all’idea di condividere la sua prima esperienza televisiva. Forbidden Fruit torna oggi alle 14. 10 su Canale 5, portando ancora una volta al centro della scena le vicende di Lila e Yigit. I due continu - facebook.com facebook

Forbidden Fruit, anticipazioni stasera 12 marzo: Ender vicina a smascherare Sahika, Halit affronta Emir x.com