Nelle mattine di primavera, nelle foreste si svolge un’attività chiamata foraging, che consiste nel raccogliere piante, fiori e altri alimenti direttamente dalla natura. Questa pratica viene svolta da appassionati e professionisti che percorrono i sentieri boschivi alla ricerca di ingredienti spontanei. La passeggiata permette di esplorare i paesaggi naturali, riscoprendo sapori e tradizioni locali legate alla raccolta selvaggia.

Life&People.it Nelle mattine che profumano di terra umida emergono nuovi colori da scoprire, da toccare e da respirare; il foraging di primavera ne raccoglie la chiamata, come interprete principale di un dialogo silenzioso tramite cui l’occhio impara presto a distinguere le varie sfumature cromatiche. La raccolta di erbe spontanee, fiori commestibili e germogli si trasforma così in un gesto spontaneo e primordiale, ritornando concretamente alle radici che si arricchiscono di una modernità dal sapore più umano; qui, la capacità di fermarsi ad ascoltare la terra si trasforma nella sfida più gratificante, nutrendo l’anima prima ancora del corpo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Foraging di primavera: la passeggiata nei boschi per ritrovare tempo e gusto

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