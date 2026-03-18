Durante le celebrazioni per il 35° anniversario, il presidente della Regione Valle d’Aosta ha ribadito l’importanza della Fondazione Courmayeur nel tessuto sociale della zona. La fondazione, attiva da oltre tre decenni, ha promosso numerose iniziative a favore della comunità e della montagna. La cerimonia si è svolta oggi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri della fondazione.

Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta, ha confermato oggi il ruolo centrale della Fondazione Courmayeur nel tessuto sociale locale durante la celebrazione del suo 35° anniversario. L’incontro si è tenuto presso l’Università della Valle d’Aosta, dove anche Ignazio Visco, ex governatore della Banca d’Italia, ha preso la parola per sottolineare l’importanza di questa istituzione culturale. La discussione ha messo in luce come l’ente non agisca da solo, ma mantenga legami operativi con l’Institut agricole, la Fondazione Montagna sicura e le autorità regionali. Questi collegamenti dimostrano una rete di supporto che va oltre la semplice commemorazione, toccando temi giuridici, ambientali ed economici legati alla vita montana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondazione Courmayeur: 35 anni di sinergie per la montagna

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