Follia in Coppa d’Africa 2026 | il Senegal vince sul campo ma il Marocco festeggia a tavolino 3 mesi dopo

In una decisione che ha sorpreso molti, la Confederazione Africana di Calcio ha annunciato che il Marocco è stato dichiarato vincitore della Coppa d’Africa 2025, nonostante la squadra abbia perso la finale sul campo contro il Senegal. La vittoria è stata assegnata a tavolino tre mesi dopo la partita, modificando così il risultato originario.

La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha assegnato ufficialmente la vittoria della Coppa d’Africa 2025 al Marocco, ribaltando il risultato ottenuto sul campo. La decisione arriva dopo l’accoglimento del ricorso contro il Senegal, colpevole di aver abbandonato il terreno di gioco per quindici minuti durante la finale in segno di protesta contro un rigore avversario. Nonostante i senegalesi avessero trionfato per 1-0 ai supplementari, il verdetto a tavolino stabilisce ora un netto 3-0 a favore della nazionale marocchina, applicando in modo rigoroso il regolamento disciplinare della competizione. L’esultanza dei tifosi del Senegal (fonte: YouTube) Il comunicato emesso dal Comitato d’Appello della Confédération Africaine de Football non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Follia in Coppa d’Africa 2026: il Senegal vince sul campo, ma il Marocco festeggia a tavolino 3 mesi dopo Articoli correlati Leggi anche: Marocco vince Coppa d’Africa… dopo due mesi: finale decisa a tavolino, Senegal beffato Clamoroso, Senegal squalificato, il Marocco vince la Coppa d’Africa a tavolino due mesi dopo la finaleRoma, 17 marzo 2026 – Il Marocco è campione della Coppa d'Africa con oltre due mesi di ritardo. Coppa d'Africa 2025, il Senegal batte il Marocco con un gol di Gueye e si laurea campione Approfondimenti e contenuti su Follia in Coppa d'Africa 2026 il... Temi più discussi: Cesare Pellegrino, DS Domotek Volley: La vittoria in Coppa Italia, grazie a spirito di squadra e un pizzico di follia; Il Celtic segna il gol vittoria e gli incappucciati invadono il campo: follia in Scozia, succede di tutto; L’italiana in Algeri di Rossini porta la follia organizzata al Teatro Alighieri; Le libere donne, la follia usata come arma di silenziamento. Follia in finale di Coppa d'Africa: rigorino al Marocco al 98', il CT prova a ritirare il SenegalUn finale folle, nella finale di Coppa d'Africa. Dopo la metà degli 8 minuti di recupero, per un contatto in area tra Diouf e Brahim Diaz, l'arbitro fischia un rigorino al Marocco. Il Senegal, andato ... tuttomercatoweb.com Follia in finale di Coppa d’Africa: il Senegal abbandona il campo per un rigore, poi Brahim Diaz shockSuccede letteralmente di tutto negli ultimissimi minuti del match tra Senegal e Marocco: gol annullati, un rigore contestato e una protesta fortissima Ci sono serate e partite che diventano storiche, ... calciomercato.it “Perchè, la follia è contagiosa” Avete seguito la seconda puntata de #LeLibereDonne - facebook.com facebook “La follia che regna qui dentro mi sembra l’unica risposta sensata alla follia che imperversa fuori. Qui almeno è libera e gioiosa, mentre fuori uccide e distrugge. Eppure io mi ostini a credere che esista ancora la giustizia” #LeLibereDonne x.com