Folgorato a una cena con Lotito voterò Sì

Durante una cena con il presidente della Lazio, un avvocato e figlio del presidente emerito della Consulta ha deciso di votare Sì alla riforma. In passato era favorevole al No, ma l'incontro con il rappresentante del club lo ha portato a cambiare idea. La sua posizione è ora quella di sostenere il Sì, dopo aver ascoltato le argomentazioni fornite durante la serata.

Determinante è stata la cena da Johnny di venerdì sera con il mio amico Claudio Lotito. L’assenza dei tifosi allo stadio non lo preoccupa, l’ha liquidata con questa lapidaria affermazione: «Il proprietario sono io». Romano, l’autista di Claudio, gli porta il cellulare e il presidente fa riferimento a un dibattito in Molise: il tema è il referendum, il problema è che non trova un sostenitore del No. Mi propongo. Lui, dal gentil carattere, mi guarda e mi aggredisce, dicendo: «Non solo sei romanista, voti pure No». «Sono indeciso», rispondo, «ascolto i sostenitori del Sì e propendo per il No, ascolto i sostenitori del No e propendo per il Sì. Da una parte si scomoda la famiglia nel bosco e il problema dell’immigrazione, dall’altra si afferma che è in pericolo lo stato di diritto». 🔗 Leggi su Laverita.info

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