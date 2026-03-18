Foden sta giocando meno rispetto al passato e mostra meno brillantezza in campo. L'attaccante inglese, che aveva attirato l'attenzione per le sue prestazioni, trova meno spazio nelle ultime partite. La sua presenza in squadra è diminuita e il suo impatto si è ridotto rispetto a prima. La situazione attuale evidenzia una svolta nel suo rendimento e nel ruolo all’interno del team.

Che fine ha fatto Phil Foden? Nel Manchester City che ha perso anche il ritorno col Real Madrid, uscendo dalla Champions già agli ottavi, il numero 47 era dove è rimasto nell’ultimo periodo: in panchina. Nessuno dalle parti dell’Etihad Stadium sembra sapere esattamente cosa sia successo al 25enne prodotto della Academy, come sia passato da nuovo fenomeno in una squadra piena di stelle a panchinaro non utilizzato nella partita più importante dell’anno. Phil sta bene, almeno ufficialmente, ma in campo si vede pochissimo e quando gioca non illumina. Ha smesso di essere “on fire”, il coro diventato colonna sonora della cavalcata dell’Inghilterra fino alla finale di Euro 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Foden non è più on fire. Perché Phil gioca poco e illumina meno

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