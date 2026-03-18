FlyTrap | l’ombrello che inganna e cattura i droni

Un nuovo dispositivo chiamato FlyTrap, sviluppato negli Stati Uniti, impiega un ombrello modificato per confondere i sistemi di tracciamento dei droni autonomi. Il dispositivo è progettato per ingannare i sensori e le telecamere di questi droni, permettendo di catturarli o di evitarli. La tecnologia si basa sulla manipolazione delle caratteristiche visive e radar dei droni senza l’uso di armi.

Un dispositivo chiamato FlyTrap, nato negli Stati Uniti, utilizza un ombrello modificato per ingannare i sistemi di tracciamento dei droni autonomi. Questa soluzione tecnica si basa su uno schema grafico applicato alla superficie dell’oggetto quotidiano per far credere al drone che il bersaglio si stia allontanando, spingendolo a chiudere le distanze fino alla cattura fisica. L’invenzione non riguarda la protezione meteorologica, ma rappresenta una risposta pratica ai limiti degli algoritmi di visione artificiale utilizzati dai modelli volanti. Il meccanismo sfrutta l’errore di percezione del sistema: credendo che l’obiettivo sia in fuga, il drone si avvicina per recuperare la posizione, cadendo così nella trappola predisposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FlyTrap: l’ombrello che inganna e cattura i droni Articoli correlati Spionaggio, droni e simulazioni delle forze speciali: così è stata preparata la cattura di Maduro a CaracasL'operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è stata preparata per mesi da un selezionato gruppo di agenti della CIA, che ha operato a... Like, modelli irreali e svapo: il voto che ingannaOggi sempre più ragazzi iniziano ad utilizzare social e piattaforme online già durante le scuole medie. Tutti gli aggiornamenti su FlyTrap l'ombrello che inganna e... Temi più discussi: FlyTrap, negli USA un ombrello inganna e abbatte i droni; Nuovo laser anti-droni: il fucile che acceca i UAV senza sparare; L'Ucraina fornirà agli alleati i suoi dati per addestrare l'AI dei droni; Attacco con droni blocca un terzo dell’elio mondiale: chip a rischio. FlyTrap, negli USA un ombrello inganna e abbatte i droniNegli Usa FlyTrap usa un ombrello per attirare i droni e neutralizzarli ... msn.com Sei seguito da un drone? Ecco come un ombrello con pattern FlyTrap può fermarloRicerca UC Irvine: un ombrello inganna l'AI dei droni DJI e militari. Il soggetto tracciato può attirare il drone fino allo schianto o alla cattura ... quadricottero.com FlyTrap, negli USA un ombrello inganna e abbatte i droni x.com