Fiumicino il restyling della Darsena | nuovo marciapiede e accessi regolamentati

A Fiumicino sono in corso lavori di restyling alla Darsena, uno dei punti più frequentati della città. Sono stati realizzati un nuovo marciapiede e sono stati regolamentati gli accessi all’area. Le opere, che continuano da diverse settimane, interessano un’area molto utilizzata da residenti e visitatori. L’intervento mira a migliorare la fruibilità del luogo e a garantire maggiori controlli sugli ingressi.

Fiumicino, 18 marzo 2026 – Proseguono gli interventi di restyling della Darsena di Fiumicino, uno degli spazi più frequentati della città. In questa fase, i lavori riguardano la realizzazione della nuova pavimentazione del marciapiede nel tratto finale di viale Traiano, in direzione del Lungomare della Salute. A conclusione dell’intervento, è prevista anche l’installazione di dissuasori retrattili per regolamentare l’accesso all’area. Il sistema consentirà l’ingresso esclusivamente ai veicoli autorizzati e a quelli dotati di passo carrabile, con l’obiettivo di impedire il transito dei mezzi che, nonostante il divieto già in vigore, potrebbero danneggiare la pavimentazione della piazza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Aversa, stop alla malamovida: accessi regolamentati a piazza Paul HarrisNuove misure ad Aversa per contrastare il fenomeno della malamovida e tutelare la vivibilità delle aree più frequentate dai giovani. Altri aggiornamenti su Fiumicino il restyling della Darsena... Temi più discussi: Fiumicino, nasce l’unità territoriale RIBOMAR; Maltempo a Roma, grandine e infiltrazioni a Fiumicino; Piazza Verdi, pronto il progetto di restyling; Via Veneto, al via maxi restyling da 4,5 milioni. Fiumicino, il ritorno del treno in città si avvicina: primo ok dal Consiglio comunaleFiumicino, 13 marzo 2026 – È stata approvata oggi in Consiglio comunale la delibera che integra la proposta di riperimetrazione 1/2026 nell’ambito della pianificazione per lo sviluppo dell’area vasta ... ilfaroonline.it Fiumicino ridisegna la Riserva naturale per far posto alla quarta pista dell'aeroportoL’ampliamento dello scalo, considerato uno dei più importanti su scala mondiale con oltre 50 milioni di passeggeri l'anno, prevede la realizzazione di una quarta pista. Per farlo, secondo il piano di ... romatoday.it L'agenzia IDEACASA IMMOBILIARE ha il piacere di proporvi un nuovo immobile in zona Fiumicino adiacente Via Coni Zugna vicino a tutti i servizi e alla fermata autobus. Posto al piano primo con entrata indipendente servito da una scala esterna. Composto d - facebook.com facebook #MSC Air Cargo riceve il #Boeing 777F “Castor”, terzo registrato in Italia. Il nuovo velivolo porta la flotta a sette aeromobili e prepara l’avvio di collegamenti cargo da Roma #Fiumicino verso Hong Kong, #Shanghai ed #Ezhou #Trasporto #merce #aereo x.com