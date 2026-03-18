L'Inter di Simone Inzaghi si prepara alla partita contro la Fiorentina con Bastoni che torna a disposizione dopo un infortunio. Lautaro Martinez è stato gestito con cautela durante gli allenamenti, senza rischiare ulteriori problemi fisici. La squadra si allena a Milano in vista della trasferta in programma a Firenze, dove si aspetta una sfida importante.

L’ Inter di Simone Inzaghi ritrova il suo pilastro difensivo in vista della trasferta cruciale di Firenze. Alessandro Bastoni ha superato la fase acuta del trauma contusivo alla tibia rimediato nel Derby d’Italia contro la Juventus, svolgendo oggi oltre il 50% della seduta agonistica con il resto del gruppo ad Appiano Gentile. Il centrale mancino, che ha gestito il dolore residuo post-scontro con Rabiot, completerà il reintegro totale tra giovedì e venerdì, garantendo la titolarità per il posticipo di domenica sera allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Lo staff medico nerazzurro ha pianificato un carico di lavoro incrementale per evitare ricadute muscolari, stabilizzando un reparto che necessita della sua visione di gioco per mantenere la vetta della Classifica Serie A. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Fiorentina-Inter: Bastoni torna in gruppo, gestione cautelativa per Lautaro Martinez

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