La Fiorentina si prepara a festeggiare il suo centenario, con particolare attenzione alle sfide recenti contro l’Inter. Durante una partita, un gol al 90° minuto ha deciso il risultato, mentre un tiro all’incrocio ha contribuito a mantenere la squadra in Serie A. A Firenze, le partite contro l’Inter sono state caratterizzate da emozioni intense, senza la pressione delle rivalità con la Juventus.

Firenze, 18 marzo 2026 – Senza i picchi di rivalità con la Juventus le partite con l’Inter a Firenze hanno regalato emozioni e a volte spettacolo. Certo domenica prossima, 22 marzo, sarà molto improbabile un trionfo tipo il 4-1 del 17 febbraio 2013 (quello del coro della Fiesole “il pallone è quello giallo”, a indicare che i nerazzurri non lo vedevano mai) o, andando più vicino nel tempo, quello del 3-0 dello scorso campionato, nella prosecuzione della gara interrotta per il malore di Bove. Siccome i rapporti di forza sono molto diversi (Inter lanciata verso lo scudetto, viola in cerca di punti salvezza) lo scenario più probabile, e in fondo auspicabile, potrebbe essere quello del 16 maggio 1971, penultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, in cammino verso il centenario. Brizi, il gol al 90esimo e l’Inter. Quel tiro all’incrocio che aiutò la salvezza

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