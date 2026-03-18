Fiorentina i convocati per il Rakow | due rientri importanti per Vanoli! In tre out la lista ufficiale per il match di Conference League

La Fiorentina ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per la partita contro il Rakow negli ottavi di finale di Conference League. Tra i giocatori chiamati da Paolo Vanoli ci sono due rientri importanti, mentre tre calciatori sono stati esclusi dalla rosa. La formazione si prepara a disputare l’incontro in trasferta, che rappresenta una fase decisiva del torneo.

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