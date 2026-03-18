Fiorentina i convocati per il Rakow | due rientri importanti per Vanoli! In tre out la lista ufficiale per il match di Conference League

Da calcionews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per la partita contro il Rakow negli ottavi di finale di Conference League. Tra i giocatori chiamati da Paolo Vanoli ci sono due rientri importanti, mentre tre calciatori sono stati esclusi dalla rosa. La formazione si prepara a disputare l’incontro in trasferta, che rappresenta una fase decisiva del torneo.

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