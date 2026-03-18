Il dirigente della Fiorentina ha dichiarato che la squadra proseguirà il cammino in Conference League e si aspetta un finale di stagione positivo. Ha aggiunto che la competizione rappresenta un obiettivo importante e motivo di orgoglio per il club, confermando l’intenzione di continuare a competere nel torneo europeo.

FIRENZE – “Vogliamo andare avanti in Conference League, è una competizione molto importante e che ci riempie di orgoglio. Tuttavia, siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo in Serie A. Sappiamo benissimo che dobbiamo lottare fino alla fine della stagione. Ogni partita sarà come una finale per noi e dovremo dare il massimo. Partita dopo partita, questo deve essere il nostro atteggiamento. Non possiamo permetterci di guardare troppo avanti”. Lo ha detto il difensore viola, Pietro Comuzzo, intervistato dal quotidiano polacco Przeglad Sportowy Onet. Analizzando la sua stagione, il centrale difensivo classe 2005 ha spiegato: “Era normale che le aspettative aumentassero dopo la stagione precedente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Comuzzo: “Andremo avanti in Conference. E mi aspetto un bel finale di stagione”

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