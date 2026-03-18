Fino a 800 euro sottratti droga e telefoni | le estorsioni di Cinturrino e 5 poliziotti ai pusher di Rogoredo
Cinturrino e cinque agenti di polizia sono coinvolti in un procedimento giudiziario che riguarda accuse di estorsioni, furti e falsificazione di verbali. Secondo la richiesta di incidente probatorio della Procura di Milano, durante controlli a Rogoredo hanno sottratto fino a 800 euro, droga e telefoni ai pusher. Le indagini si concentrano sulle modalità operative degli agenti e sulle accuse rivolte loro.
In base alla richiesta di incidente probatorio della Procura di Milano, Cinturrino e altri 5 poliziotti sono accusati di estorsioni, furti e falsi verbali: sottratti fino a 800 euro, droga e telefoni durante i controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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