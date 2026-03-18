Nel match di Serie B, il Frosinone ha vinto 2-1 contro il Bari, avvicinandosi al Monza a -2 punti. Durante l'incontro, Fini e Corrado hanno risposto a Rao, che aveva commentato la situazione della squadra. I gialloazzurri, così, hanno ridotto il divario con i brianzoli, secondi in classifica, e si sono portati a +4 sul Palermo, quarto in graduatoria.

Il Frosinone esce dal tunnel dei pareggi: dopo aver chiuso sul 2-2 quattro delle ultime cinque uscite, gli uomini di Alvini allo Stirpe ritrovano la via dei tre punti. E piegano 2-1 il Bari: successo prezioso per i giallazzurri che accorciano a -2 dal secondo posto del Monza e allungano a +4 sul Palermo quarto. Contro il Bari è match segnato dalla Generazione Z: avanti gli ospiti col solito Rao (2005 al quarto gol nelle ultime quattro), poi si scatena il classe 2006 Fini con una rete (splendida sfuriata da destra concretizzata poi col mancino sul primo palo) e un assist nella ripresa per il piazzato di Corrado. Il Bari paga un secondo tempo rinunciatario e rimane invischiato in zona playout. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fini e Corrado rispondono a Rao: il Frosinone batte 2-1 il Bari e torna a -2 dal Monza

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