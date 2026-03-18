Finché non si smette di comprare cuccioli toy allevati illegalmente si continua a essere complici del loro maltrattamento

A Villaricca, in provincia di Napoli, è stato individuato un allevamento abusivo di Barboncini toy che venivano venduti tramite TikTok. I cuccioli erano oggetto di sfruttamento per fini economici e di moda, mentre le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le indagini. La scoperta mette in luce un mercato illegale ancora attivo nel settore degli animali domestici.

A Villaricca, in provincia di Napoli, è stato scoperto un allevamento abusivo di Barboncini toy che venivano venduti su TikTok: cuccioli sfruttati per soldi e per moda. La mania dei cani piccoli uccide questi animali nel profondo, minando il loro benessere, ignorando il loro appagamento e la colpa principale è solo di chi li cerca e li acquista, soprattutto attraverso i Social Network. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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