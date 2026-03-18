Finali europee | biglietti da 25 a 950 euro ecco le date

I biglietti per le quattro finali europee di maggio sono ora disponibili sul sito ufficiale, con le vendite aperte tra il 19 e il 20 marzo 2026. I prezzi variano da 25 a 950 euro, offrendo diverse opzioni di accesso. Le date delle finali sono state annunciate e i tifosi possono già acquistare i loro posti per assistere agli incontri.

La vendita dei biglietti per le quattro finali europee di maggio è ufficialmente aperta sul portale ufficiale, con scadenze che variano tra il 19 e il 20 marzo 2026. I prezzi partono da 25 euro per la Conference League fino a raggiungere i 950 euro per la massima competizione, la Champions League. L’organizzazione ha stabilito che oltre il 40% della capienza totale sarà riservata ai tifosi delle squadre finaliste tramite una fascia economica dedicata, mentre il resto sarà distribuito al pubblico neutrale attraverso un meccanismo di sorteggio. Le date chiave sono fissate: Istanbul ospiterà l’Europa League il 20 maggio, Oslo accoglierà la finale femminile il 23 maggio, Lipsia sarà la sede della Conference League il 27 maggio e Budapest chiuderà il calendario con la Champions League il 30 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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