Film stasera Sky Cinema e NOW da La valle dei sorrisi a Notting Hill - Mercoledi 18 Marzo 2026

Stasera su Sky Cinema e NOW vengono trasmessi diversi film. Tra i titoli ci sono La valle dei sorrisi, Notting Hill, Moonfall e Lamborghini. La programmazione include pellicole di generi vari, offrendo agli spettatori una scelta tra commedie, film d’azione e storie di automobili di lusso. La serata prevede la messa in onda di film disponibili sui due servizi di streaming e canali televisivi.

Film stasera su Sky Cinema e NOW: La valle dei sorrisi, Notting Hill, Moonfall e Lamborghini tra i titoli in onda.Scopri la programmazione completa. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) debutta La valle dei sorrisi, originale film diretto da Paolo Strippoli con Michele Riondino protagonista. La storia segue un professore che decide di trasferirsi in un remoto paese di montagna alla ricerca di tranquillità, ma fin da subito resta. su Digital-News.it Film stasera su Sky Cinema e NOW: La valle dei sorrisi, Notting Hill, Moonfall e Lamborghini tra i titoli in onda. Scopri la programmazione completa.. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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