Una ricerca condotta a Carmignano ha evidenziato che l’applicazione di un fortificante organico ai fichi porta a un aumento della produzione. Le piante trattate nel 2025 hanno prodotto fino a 138 frutti, rispetto ai 110 di quelle non trattate. I risultati mostrano come l’utilizzo di questo prodotto possa influire sulla quantità di fichi raccolti.

La ricerca condotta a Carmignano ha dimostrato che l’uso di un fortificante organico aumenta significativamente la produzione dei fichi, portando le piante trattate a generare fino a 138 frutti contro i 110 delle non trattate nel 2025. Questo esito positivo conclude due anni di lavoro del progetto Newton, coordinato dall’Università di Pisa in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Regione Toscana. L’iniziativa affronta direttamente la minaccia rappresentata dal punteruolo nero, un parassita che aveva ridotto la resa locale fino al 60% negli ultimi anni. I dati raccolti tra marzo 2024 e gennaio 2026 confermano che, sebbene l’ammendante non elimini l’insetto, ne mitiga gli effetti negativi rafforzando la vigoria vegetale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fichi: il fortificante organico raddoppia la resa contro

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Argomenti discussi: Fichi di Carmignano, la sperimentazione dà risultati: piante più produttive e resistenti al parassita; La sperimentazione dell’Università di Pisa rivoluziona la coltivazione dei fichi a Carmignano.