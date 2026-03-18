La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata con momenti di tensione, grazie alle prime interazioni tra i concorrenti. Todaro e Lucarelli sono i primi a suscitare attenzione, entrando subito nel vivo delle discussioni e creando un clima caldo fin dai primi giorni. Le prime ore di permanenza in casa sono state caratterizzate da scontri e confronti diretti tra alcuni partecipanti.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 è partita all’insegna della tensione. Nei primi minuti della diretta, protagonisti di uno scambio acceso sono stati Raimondo Todaro, storico ballerino e maestro di Amici e Ballando con le Stelle, e Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality condotto da Ilary Blasi e giudice del noto dance show di Rai 1. Il primo confronto: “Non mi hai mai salutato”. Selvaggia Lucarelli non ha perso tempo e ha subito lanciato una frecciatina: “Raimondo, tu non mi hai mai salutato nei corridoi della Rai”. Il ballerino ha replicato spiegando il suo comportamento negli anni: “In realtà vedevo che mi evitavi. Prima di entrare ho incrociato Cesara Buonamici, ma non l’ho salutata, non volevo passare per ‘lecchino’”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fiammate iniziali al GF Vip: Todaro e Lucarelli già protagonisti

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