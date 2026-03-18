Feuromed a Napoli Scannapieco | Da Cdp aiuti a 800 Pmi meridionali Sud cruciale per la crescita del Paese

Al Forum Mediterraneo a Napoli, Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato che l’istituto ha fornito aiuti a circa 800 piccole e medie imprese del Sud. L’evento si concentra sul ruolo delle aziende meridionali per lo sviluppo economico del Paese e vede la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e imprenditoriali.

Al Forum Mediterraneo in corso a Napoli, Dario Scannapieco, ad di Cassa Depositi e Prestiti, ha ribadito l’impegno della Cdp nelle regioni meridionali: “Cdp sarà vicina alle regioni del Sud per spingere sullo sviluppo delle infrastrutture, avere imprese sempre più grandi e aiutare le regioni a spendere bene le risorse, con aumento della competitività in uno scenario più difficile, affinché il Sud abbia un ruolo cruciale nella crescita del Paese”. Crescita delle imprese e presidi territoriali. Scannapieco ha ricordato che la Cdp dispone di strumenti mirati per sostenere imprese e pubblica amministrazione: dal 2023 alla prima metà del 2025 sono state finanziate oltre 800 imprese nel Sud, grazie ai 10 presidi territoriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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