La bande "Entropia" sul gradino più alto della seconda edizione del Festival del Bacchino, l’evento canoro ospitato nella suggestiva cornice dell’ Ex Teatro di Prato e organizzato dall’ Accademia di San Giusto. Erano 16 i finalisti, tra rapper, cantautori, solisti e band: si sono alternati in una scaletta serrata che ha fatto ballare, commuovere e scatenare l’intera platea. La scelta, per la giuria, non è stata semplice, visto il talento dei concorrenti in gara. Dunque, la band "Entropia", prima classificata, si aggiudica un buono da spendere per strumenti musicali; "Martinico", al secondo posto, vince invece la realizzazione di un videoclip musicale professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival del Bacchino. Il trionfo di "Entropia"

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