Anche quest'anno il fuoco della tradizione di San Giuseppe torna a illuminare la notte mattinatese.Non è un appuntamento come gli altri: ricorre infatti il 25° anniversario del "Gran Falò", un traguardo chesegna un quarto di secolo di dedizione, memoria collettiva e identità popolare, consolidando il primato dievento più longevo e costante della tradizione contemporanea mattinatese. Le prime tre edizioni sono state animate con passione dal Circolo Tucano, che ha avuto il merito di gettare il seme di questa manifestazione, trasformando un’usanza spontanea in un evento organizzato e partecipato. Il Gran Falò di San Giuseppe è più di una semplice festa: è la nostra memoria che brucia viva per nonspegnersi mai. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Festa di San Giuseppe a Mattinata: è il 25° anniversario del “Gran Falò”

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