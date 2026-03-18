Festa del papà come il maschio può avere un ruolo biologico prima del concepimento

Durante la festa del papà, si evidenzia come anche la salute maschile possa influenzare lo sviluppo del bambino prima del concepimento, oltre a quella materna. Ricercatori hanno scoperto che fattori biologici e condizioni di salute del padre potrebbero avere un impatto sul processo di concezione. Questi studi aprono nuove prospettive su come si preparano le coppie prima di avere un figlio.

Non è solo la salute materna a influenzare lo sviluppo precoce. Anche quella paterna può avere un ruolo biologico prima del concepimento. Ed è una ricerca italiana a ricordarlo, confermano una volta di più quanto le future generazioni dipendano dalla salute di entrambi i genitori. Dalla scienza, insomma, arriva una risposta importante per chi pensa che il liquido seminale maschile trasporti esclusivamente DNA. In realtà c’è molto, molto di più. Cosa dice la ricerca. Le osservazioni, di estrema importanza scientifica e pratica per le ricadute che possono avere sulla prevenzione, vengono da un’analisi pubblicata recentemente su Nature Reviews Urology, alla quale ha contribuito Giuseppe Novelli, ordinario di Genetica medica e già rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 🔗 Leggi su Dilei.it

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