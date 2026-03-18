Ferrero shopping in Brasile per acquisire Bold Snacks

Il gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel settore degli snack proteici di alta gamma. La transazione riguarda l'acquisto di questa società specializzata nel mercato degli snack salutari, con sede in Brasile. L'operazione mira a rafforzare la presenza del gruppo nel segmento degli alimenti funzionali e di qualità.

Il gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel settore degli snack proteici di alta gamma. Fondata nel 2018, Bold Snacks ha registrato sin dall’inizio una forte crescita grazie alla sua strategia digitale e al suo portafoglio innovativo di barrette proteiche, e ha recentemente ampliato la propria offerta includendo le polveri di siero di latte (whey powder). Nell’ambito dell’operazione, Ferrero acquisirà la sede e lo stabilimento di Bold Snacks a Divinópolis, nello Stato di Minas Gerais; si prevede che circa 300 dipendenti si uniranno a Ferrero Brasile. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il Gruppo Ferrero acquisirà Bold Snacks, azienda brasiliana di snack proteici

Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’inventore della NutellaNel 2024 era stata insignita del titolo di cavaliere di gran croce al merito della Repubblica italiana, e lo scorso 19 dicembre l’assemblea...

Tutto quello che riguarda Bold Snacks

Il Gruppo Ferrero acquisisce Bold Snacks, azienda brasiliana degli snack proteiciLUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana leader nel settore degli snack proteici di alta gamma. Fondat ... msn.com

Il Gruppo Ferrero acquisirà Bold Snacks, azienda brasiliana di snack proteiciIl Gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana attiva nel settore degli snack proteici di alta gamma. Fondata nel 2018, Bold Snacks ha ... adnkronos.com