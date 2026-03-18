Ferrari si sdoppia tra campo e segreteria E il giovane telefona ai tifosi della Virtus

Ferrari si divide tra attività sul campo e compiti di segreteria, mentre un giovane contatta i tifosi della Virtus. I principi del Duskismo si applicano a tutti, senza eccezioni. Se Dusko Ivanovic non conosce un giocatore, non ci sono preclusioni. La squadra e l’allenatore si concentrano sui ruoli e sulle relazioni con il pubblico e i giocatori.

I principi del Duskismo valgono per tutti. Nessuno escluso. Se Dusko Ivanovic non conosce bene un giocatore, non c’è preclusione. Solo una piccola dose di diffidenza. Che, appunto, non significa che un giocatore, arrivato in Virtus, debba sempre restare ai margini. Lo scorso anno successe a Brandon Taylor: 6 secondi all’esordio, un fallo e tanta panchina. Ma Dusko, che annusa gli umori dello spogliatoio come pochi altri, sa riconoscere chi lavora bene. Soprattutto, pur essendo esigente per natura e considerato anche un duro, sa regalare a chi lo segue un tesoro incredibile. Chi lo segue non solo gioca. Ma spesso migliora. L’ultimo prodotto, in casa Virtus, si chiama Francesco Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ferrari si sdoppia tra campo e segreteria. E il giovane telefona ai tifosi della Virtus Articoli correlati Petardo in campo, l’ultrà interista si pente: “Chiedo scusa ad Audero, ai club e ai tifosi”. Il giudice deciderà la misura cautelareMilano, 5 febbraio 2026 – "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi". Leggi anche: Iran, Meloni telefona ai leader delle opposizioni per aprire un tavolo di confronto. E il campo largo esplode Una raccolta di contenuti su Ferrari si sdoppia tra campo e... Argomenti discussi: Francesco Ferrari si sdoppia, segna e chiama gli abbonati; MANUELA ARCURI SI SDOPPIA TRA TRADITA E DARIO ARGENTO. E LA SERIE PER RAI1?. Ferrari si sdoppia tra campo e segreteria. E il giovane telefona ai tifosi della VirtusIl numero 24 contatta alcuni abbonati, piacevolmente stupiti, per spiegare lo spostamento della gara con Parigi al PalaDozza ... sport.quotidiano.net