Ferrarelle acqua ufficiale dell’America’s e sponsor di Emirates Team New Zealand

Ferrarelle è diventata l’acqua ufficiale dell’America’s Cup e sponsor di Emirates Team New Zealand. La competizione velica più antica al mondo si svolge nella 38ª edizione, con Napoli come sede. La scelta di Ferrarelle segna un collegamento tra l’azienda e l’evento internazionale, che vede protagonisti equipaggi di diverse nazionalità. La manifestazione si tiene nel golfo partenopeo, attirando l’attenzione degli appassionati di vela.

Dalla sorgente al mare aperto, Ferrarelle entra nella storia della 38ª America’s Cup, la più antica competizione velica al mondo, scegliendo Napoli come palcoscenico della manifestazione. Alla presenza di rappresentanti istituzionali e del Chairman di America’s Cup Partnership, Grant Dalton, è stata annunciata la duplice partnership del brand: acqua ufficiale della Louis Vuitton 38a America’s Cup e sponsor ufficiale del Defender Emirates Team New Zealand, con il logo presente sulle imbarcazioni AC40 e sull’AC75 “Taihoro”, vincitrice nel 2024. Pontecorvo ha aggiunto un tocco personale: “La nostra partecipazione all’America’s Cup è come il caffè sospeso a Napoli: rimasta in sospeso da Valencia, oggi è diventata realtà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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