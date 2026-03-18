Dal 22 febbraio al 1 marzo, tredici adolescenti di sedici anni provenienti da tre parrocchie di Fermo hanno partecipato a un’esperienza residenziale chiamata Dal sogno alla meraviglia. La diocesi di Fermo ha organizzato questa settimana di attività dedicata alla crescita spirituale e alla condivisione tra i ragazzi, coinvolgendo direttamente i giovani in un percorso di riflessione e confronto.

La diocesi di Fermo ha ospitato dal 22 febbraio al 1 marzo un'esperienza residenziale denominata Dal sogno alla meraviglia, coinvolgendo tredici adolescenti sedicenni provenienti da tre parrocchie locali. L'iniziativa, promossa dalle equipe diocesane per la pastorale giovanile e vocazionale, si è svolta nei locali della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova, offrendo una settimana intensiva basata sulla condivisione quotidiana e sull'ascolto di testimonianze. I partecipanti hanno vissuto insieme . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo: 13 ragazzi vivono una settimana di fede

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