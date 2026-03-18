Fermare Pyongyang per fermare Putin

Ieri il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato il cantiere quasi completato di un nuovo museo memoriale dedicato alle operazioni militari all’estero. La struttura si trova in una località non specificata e si concentra sulla celebrazione delle imprese militari della Corea del Nord. La visita è avvenuta in un momento di attenzione internazionale verso le attività del regime e le sue relazioni con altre nazioni.

Le armi nordcoreane tengono in vita la guerra russa in Ucraina e in cambio salvano l’economia del regime di Kim Jong Un. Per questo l'isolamento del Cremlino passa anche da Pyongyang Ieri il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha visitato il cantiere quasi ultimato del nuovo museo memoriale dedicato alle “gesta di combattimento nelle operazioni militari all’estero” nella capitale Pyongyang. Mentre il mondo occidentale sperava nella diplomazia per fermare la guerra d’aggressione russa contro l’Ucraina, in Asia la dittatura nordcoreana riscriveva i fondamenti ideologici della propria narrativa di regime per legarla indissolubilmente al conflitto che si svolge a settemila chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fermare Pyongyang per fermare Putin Articoli correlati Per fermare Putin in Ucraina bisogna colpire petrolio e forniturePer convincere Mosca a negoziare bisogna colpire le entrate energetiche e bloccare le forniture strategiche, dice l’ex responsabile Usa per le... Perché solo Trump e Putin possono fermare la corsa nucleare e quale ruolo dovrebbe avere la CinaCon la fine del trattato, cadono gli ultimi vincoli per i due maggiori arsenali: Mosca e Washington però trattano già. Inside The MOST EXPENSIVE Presidential Cars in the World! Una selezione di notizie su Fermare Pyongyang Argomenti discussi: Ecco come l’Italia può lavorare per fermare la crisi in Medio Oriente. Conversazione con Alcaro; Ecco come l’Italia può lavorare per fermare la crisi in Medio Oriente Conversazione con Alcaro.