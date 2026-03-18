Fermana travolge Matelica | 0-3 in soli 18

La Fermana ha dominato il campo contro il Matelica, segnando tre gol in appena diciotto minuti. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-3, evidenziando la superiorità della squadra ospite. I gol sono stati realizzati durante la prima fase dell'incontro, lasciando poco spazio alle speranze di rimonta per il Matelica.

La Fermana ha imposto la sua legge sul campo del Matelica in soli diciotto minuti, siglando una vittoria netta per 0-3. La partita si è svolta sotto lo sguardo di circa quattrocento spettatori, con un arbitraggio firmato da Crincoli che ha gestito l’incontro tra le due formazioni. L’impatto immediato della sconfitta pesa sulla squadra padrona, costretta a subire tre reti in breve tempo senza riuscire a reagire efficacemente contro il gioco coordinato degli ospiti. Il risultato finale segna una netta superiorità tecnica e tattica dei canarini, lasciando la formazione locale in difficoltà evidenti. Il Colpo di Grazia nei Primi Minuti. Lo scontro è stato deciso quasi interamente nel primo tempo, quando la Fermana ha mostrato una determinazione superiore fin dall’ingresso in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermana travolge Matelica: 0-3 in soli 18 Articoli correlati Fermana a Matelica: 18 punti in 6 gare, il rush finaleLa Fermana si prepara ad affrontare la sfida di domenica a Matelica, nel primo round di un decisivo rush finale composto da cinque gare. Leggi anche: La Fermana liquida la pratica Matelica in 18’ Una raccolta di contenuti su Fermana travolge Temi più discussi: Fermana show, campionato sempre vivo: Matelica in pericolo; Fermana travolge Matelica in soli 18 minuti: vittoria schiacciante 3-0; Oscar 2026: Audrey Nuna, EJAE e Rei Ami le KPop Demon Hunters che conquistano Netflix e gli Academy Awards; Principe William celebra la Festa della Mamma con una rara foto inedita di Lady Diana: l'assenza di Harry sorprende tutti. Fermana show, campionato sempre vivo: Matelica in pericoloECCELLENZA - Successo dei canarini che si impongono per 3-0 La Fermana fa il suo. Matelica battuto 3 a 0 con due gol in apertura - Fofi e Kieling -, gara mai in discussione. Continua la ... youtvrs.it Prova negativa con la fermana. Santoni: Brutto approccio, il mio Matelica non mi è piaciuto»Il Matelica, dopo il buon pareggio di Jesi, ha dovuto alzare le mani di fronte alla vicecapolista Fermana, formazione ... msn.com