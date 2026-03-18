Fentanyl e frode | la madre che uccise il marito

Una donna di 35 anni è stata condannata per aver avvelenato il marito con fentanyl nel marzo 2022. L’episodio è stato scoperto solo in seguito, durante le indagini. La donna, identificata come Kouri Richins, è stata giudicata colpevole di aver commesso il reato di avvelenamento e di frode. La vicenda ha attirato l’attenzione su questo caso di omicidio.

Una madre di 35 anni, Kouri Richins, è stata dichiarata colpevole per l’avvelenamento del marito Eric con fentanyl, un atto compiuto nel marzo 2022 e scoperto solo successivamente. Il verdetto della giuria conferma che la donna ha pianificato il crimine per motivi economici, sfruttando polizze assicurative e debiti accumulati. La vicenda, emersa nello Stato dell’Utah, ha la pubblicazione di un libro illustrato dedicato al coniuge defunto, opera che ha preceduto l’arresto avvenuto nel marzo 2023. L’autopsia ha rivelato una concentrazione di sostanza pari a cinque volte la dose letale, confermando l’intento omicidario. Oltre all’omicidio, la condanna include anche la frode assicurativa, poiché i benefici sono stati richiesti indebitamente dopo la morte dell’uomo trovato senza vita nella loro abitazione vicino a Park City. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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