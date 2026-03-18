Femminicidio a Bergamo | un uomo ha ucciso sua moglie in casa a coltellate

A Bergamo un uomo ha ucciso sua moglie a coltellate nella loro abitazione di via Pescaria, alla periferia della città, mercoledì mattina. L’episodio si è svolto all’interno di un appartamento, senza che altri presenti intervenissero o siano stati coinvolti. La donna ha perso la vita sul posto a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’ennesimo femminicidio è avvenuto a Bergamo. Un uomo ha ucciso sua moglie in casa a coltellate. L’aggressione mortale è avvenuta mercoledì mattina in una abitazione di via Pescaria, alla periferia della città. Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso e della polizia scientifica. La vittima aveva 42 anni. Le indagini sono condotte dagli investigatori della Squadra mobile sotto il coordinamento del pm Antonio Mele. Il femminicida dopo il delitto avrebbe tentato il suicidio. Non risulterebbero, al momento, denunce pregresse. Solo una settimana fa a Messina un 67enne ha ucciso a coltellate l’ex compagna che lo aveva denunciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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