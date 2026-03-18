Un femminicidio si è verificato oggi a Bergamo, provocando una ferita profonda nella comunità. La sindaca Elena Carnevali ha commentato l’accaduto definendolo una ferita aperta, senza entrare in dettagli o motivazioni. L’evento ha acceso i riflettori sulla questione della violenza di genere, ma nessuna informazione aggiuntiva sui responsabili o sulle circostanze è stata fornita.

Bergamo, 18 marzo 2026 – Per la sindaca di Bergamo Elena Carnevali il delitto avvenuto oggi in città è “una ferita profonda”. “Un femminicidio è un crimine agghiacciante – ha commentato parlando di quanto accaduto in via Pescaria –. Un dolore terribile per tutte e tutti noi, una ferita profonda per la città di Bergamo e l'intera società". “Non possiamo permettere che diventi solo un numero” . "Una donna è stata uccisa dal partner, e con lei vengono spezzati affetti, relazioni, progetti di vita. Non possiamo permettere che diventi solo un numero in una lunga e inaccettabile sequenza: dietro ogni caso ci sono una storia, un volto, una vita, non un caso da aggiungere alla statistica" ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Femminicidio a Bergamo, la sindaca Elena Carnevali: “Sconfiggere la cultura del possesso”

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